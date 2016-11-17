Взрыв прогремел на детской площадке в Санкт-Петербурге

Минувшей ночью на одной из детских площадок в Санкт-Петербурге прогремел взрыв.

После того, как на улице Константина Заслонова произошел взрыв самодельного взрывного устройства, погиб мужчина. Как сообщает сегодня speakto.ru, ссылаясь на информацию очевидцев, человек скончался на месте происшествия от полученных травм.

В настоящий момент на детской площадке работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Есть данные о том, что погибший ранее был сотрудником правоохранительных органов. Вероятно, в момент трагедии он был пьян.