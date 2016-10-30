На детской площадке в Москве повесился мужчина

По сведениям столичной полиции, мужчина покончил жизнь самоубийством – повесился. Труп был обнаружен случайными прохожими 30 октября на одной из детских площадок у Строгинского шоссе на северо-западе столицы.

В районном отдел МВД сообщили, что мужчина повесился около 12 часов прямо на детской площадке, что находится на территории яхт-клуба Высшей Школы Экономики, передает "Вечерняя Москва"

Личность мужчины устанавливается, пока Следственному комитету известно только то, что он родился в 1975 году и то, что смерть наступила примерно в 11.00.

Причина суицида пока не разглашается до полного выяснения всех обстоятельств, но известно, что в кармане куртки погибшего обнаружены извещения с претензиями банка по кредитам. Извещения составлены на имя Олега Викторовича Чернышева.