В Таганроге отец семейства расправился с женой и 3-летней дочерью, а потом повесился

В Таганроге следствие возбудило уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины и ее 3-летней дочери. Трагедия произошла 5 октября 2016 года в одной из городских квартир на улице Чучева. Убийца повесился.

Тела 42-летней матери и ее трехлетней дочки со следами насильственной смерти следователи обнаружили в квартире и возбудили дело по факту убийства. Вскоре в ходе следственных действий в гараже, что располагался недалеко от места трагедии, был обнаружен труп отца семейства, который повесился. Экспертиза установила, что именно мужчина, 31-летний супруг убитой женщины, "приговорил" к смерти свою семью. Истинные мотивы массового убийства следствие намерено выяснить, проведя судебно-медицинские, молекулярно-генетические и биологические криминалистические экспертизы, передает mytaganrog.com.