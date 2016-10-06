В Таганроге отец семейства расправился с женой и 3-летней дочерью, а потом повесился

СРОЧНО
|20:30  Мемориал Михаила Таля выиграл россиянин Ян Непомнящий |17:17  Два в одном: "Роснефть" перед продажей скупит "Башнефть" |16:29  Песков: Политику определяет Путин, а не его администрация |15:37  Кирьяков сменил Павлова на посту главного тренера тульского «Арсенала» |15:36  В новом созыве Госдумы не менее семи миллиардеров |15:24  Россельхознадзор: Поставки продуктов из Турции могут возобновиться |15:06  Глава департамента судейства РФС Иванов подал в отставку |14:26  Продюсер Сереги опроверг информацию о его задержании |14:03  Шойгу подвел итоги первого года операции РФ в Сирии |13:19  В парламенте Украины отказались поддерживать визовый режим с РФ |12:37  СМИ: пассажиром, “заминировавшим” самолет, был рэпер Серега |12:15  Пойманный на границе американец признался в том, что его влекло в Сибирь |12:09  Российские журналисты на пресс-чемпионате мира по велоспорту: две "бронзы" |11:54  Грасу переизбрали на должность президента Международной федерации волейбола |11:48  В Новокузнецке школьница умерла на тренировке по баскетболу |11:30  Опоздавший на рейс пассажир заявил о минировании самолета |10:57  В Госдуму попали 17 депутатов, не заработавшие за прошлый год ни копейки |10:11  Погибшая в кипятке кировчанка ждала помощи час |10:02  С незарегистрированного жилья предлагают взимать налог |08:54  Визовый режим между Россией и Украиной: неужели это реально? |08:54  Без Смолова и Акинфеева |08:52  Радулов станет звездой в мекке хоккея |08:52  Знарок так и не достучался до Малкина |08:37  Госдеп высказался по поводу разрыва сотрудничества с Россией в ядерной сфере |08:29  Золотой дым Минфина |08:28  Ударники госкапитализма |08:28  Народ накопил 23 триллиона |08:05  Американца обвиняют в незаконном проникновении на территорию России |07:37  Трамп о Путине: посмотрим, как все сложится |07:19  ИноСМИ: деятельность России в Сирии может привести к новым санкциям

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости Relap

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Криминал

В Таганроге отец семейства расправился с женой и 3-летней дочерью, а потом повесился

6 октября 2016, 19:28 [ «АН-онлайн» ]

В Таганроге отец семейства расправился с женой и 3-летней дочерью, а потом повесился
globallookpress.com

В Таганроге следствие возбудило уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины и ее 3-летней дочери. Трагедия произошла 5 октября 2016 года в одной из городских квартир на улице Чучева. Убийца повесился.

Тела 42-летней матери и ее трехлетней дочки со следами насильственной смерти следователи обнаружили в квартире и возбудили дело по факту убийства. Вскоре в ходе следственных действий в гараже, что располагался недалеко от места трагедии, был обнаружен труп отца семейства, который повесился. Экспертиза установила, что именно мужчина, 31-летний супруг убитой женщины, "приговорил" к смерти свою семью. Истинные мотивы массового убийства следствие намерено выяснить, проведя судебно-медицинские, молекулярно-генетические и биологические криминалистические экспертизы, передает mytaganrog.com.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Спорт

Мемориал Михаила Таля выиграл россиянин Ян Непомнящий

Мемориал Михаила Таля выиграл россиянин Ян Непомнящий

Победителем мемориала 8-го чемпиона мира Михаила Таля, что прошел в Москве, стал Российский шахматист Ян Непомнящий. На заключительном этапе турнира Непомнящий набрал максимальное количество очков.

//Общество

Дмитрий Песков рассказал, как Путин отметит свой День рождения

Дмитрий Песков рассказал, как Путин отметит свой День рождения

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин отметит свой день рождения в кругу семьи и близких друзей. Сообщается, что в этот день у президента нет публичных мероприятий.

//Армия

Командиром российских десантников назначен Андрей Сердюков

Командиром российских десантников назначен Андрей Сердюков

Генерал-лейтенант сменил на посту генерал-полковника Владимира Шаманова. Андрей Сердюков уже вошел в мировую историю как организатор специальной операции в Крыму, которая получила высочайшую оценку экспертов.

//Общество

Синоптики: К понедельнику в Москве возможен снег

Синоптики: К понедельнику в Москве возможен снег

В Московской области ожидается похолодание, возможны осадки в виде снега. Таков прогноз Центра ФОБОС. Сообщается, что в столичном регионе похолодание в ближайшие дни продолжится, вплоть до первых снежинок.

//Общество

Следователи не заинтересовались происхождением миллиардов полковника Захарченко

Следователи не заинтересовались происхождением миллиардов полковника Захарченко

Согласно информации, предоставленной адвокатом Захарченко, у следователей не возникло вопросов к происхождению 8,5 миллиардов рублей, найденных при обыске. «Про деньги даже не спрашивали», — утверждает он.

//Общество

В Санкт-Петербурге умер Меньшиков (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге умер Меньшиков (ВИДЕО)

В Ленинградском зоопарке скончался белый медведь по кличке Меньшиков. Он был любимцем публики с 1989 года, когда попал в зоопарк еще медвежонком. Меньшикову было 28 лет: старец по медвежьим понятиям.

//Происшествия

Продюсер Сереги опроверг информацию о его задержании

Продюсер Сереги опроверг информацию о его задержании

Белорусский продюсер рэп-исполнителя Сергея Пархоменко, более известного под псевдонимом Серега, опроверг информацию о задержании певца в аэропорту "Внуково" в связи с сообщением о бомбе на борту самолета.

//Шоу-бизнес

Ким Кардашьян об ограблении: сама виновата

Ким Кардашьян об ограблении: сама виновата

Американская теледива Ким Кардашьян, недавно подвергшаяся нападению в парижском отеле, признала свою вину в случившемся. Она заявила, что сама спровоцировала грабителей, хвастаясь драгоценностями.

//Общество

Актрису Людмилу Иванову подключили к аппарату искусственного дыхания

Актрису Людмилу Иванову подключили к аппарату искусственного дыхания

Врачи московской клиники подключили народную артистку РСФСР Людмилу Иванову к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 83-летняя актриса была госпитализирована 29 сентября для обследования.

//Армия

Американские генералы прогнозируют мировую войну с колоссальными жертвами

Американские генералы прогнозируют мировую войну с колоссальными жертвами

6 октября на конференции армейской Ассоциации в Вашингтоне прозвучали мнения о том, что будущая мировая война неизбежна, будет протекать очень быстро и характеризоваться колоссальным количеством жертв.

//В мире

Обама не хочет вводить новые санкции против России

Обама не хочет вводить новые санкции против России

На сей раз ограничительные меры предполагалось принять из-за Сирии. В конце сентября законопроект, грозящий санкциями странам, поддерживающим правительство республики, должен был быть принят Конгрессом США.

//Новости ADWILE

//Общество

Видеоблогер Ларин выкинул в Москва-реку награду от Google (ВИДЕО)

Видеоблогер Ларин выкинул в Москва-реку награду от Google (ВИДЕО)

Одна главных наград блогеров, своего рода «Оскар» в их среде - "Золотая кнопка YouTube" сейчас покоится на дне Москва-реки. Скандальный российский видеоблогер Дмитрий Ларин лично выбросил награду в реку.

//Общество

В России начали продавать самые дешевые машины в мире

В России начали продавать самые дешевые машины в мире

Начались продажи авто Bajaj Qute, который позиционируется производителем как самая дешевая машина в мире. Изначально цена новинки составляла 2 тыс. долларов, но итоговая цена оказалась выше.

//Книги

И это все о нем: 7 октября выйдет книга про Путина

И это все о нем: 7 октября выйдет книга про Путина

В День рождения президента России Владимира Путина выйдет в свет книга «В главной роли. Путин в современной культуре». Издание рассказывает о влиянии Владимира Путина на мировую культуру и искусство.

//Криминал

В Таганроге отец семейства расправился с женой и 3-летней дочерью, а потом повесился

В Таганроге отец семейства расправился с женой и 3-летней дочерью, а потом повесился

В Таганроге следствие возбудило уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины и ее 3-летней дочери. Трагедия произошла 5 октября 2016 года в одной из городских квартир на улице Чучева. Убийца повесился.

//Общество

Сбербанк запустил услугу лизинг автомобилей

Сбербанк запустил услугу лизинг автомобилей

Внедрять в своих отделениях практику предоставления населению в лизинг автомобилей и других транспортных средств начал Сбербанк. Об этом заявил сегодня глава "Сбербанк Лизинга" Кирилл Царев.

//Общество

Политическая элита в России существует только формально

Политическая элита в России существует только формально

Директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Локосов поделился с «Аргументами недели» мнением о политической элите в стране и рассказал о «диктатуре денег».

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Украина обязана своей независимостью Путину - Порошенко

Украина обязана своей независимостью Путину - Порошенко

Украина состоялась в качестве независимого государства благодаря российскому президенту Владимиру Путину. Такое мнение, общаясь со студентами, сегодня высказал украинский лидер Петр Порошенко.

//Общество

Путин потребовал от правительства найти деньги на индексацию пенсий

Путин потребовал от правительства найти деньги на индексацию пенсий

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания по социальным расходам, что будут заложены в бюджет на 2017 год, потребовал у чиновников найти средства на индексирование пенсий и соцвыплат.

//Криминал

СМИ: Экс-помощник главы Пентагона кутил за счет ведомства

СМИ: Экс-помощник главы Пентагона кутил за счет ведомства

В отношении генерал-майора Рона Льюиса, экс-помощника министра обороны США Эштона Картера, начато внутреннее расследование. Генерал уличен в использовании служебной банковской карты для визитов в стрип-клубы.

//Общество

Обувший многие банки бизнесмен до сих пор скрывается

Обувший многие банки бизнесмен до сих пор скрывается

Совладелец «ЦентрОбуви» Сергей Ломакин оказался в центре внимания в середине сентября после того, как его обвинили в хищении крупной суммы у «Газпромбанка». На бизнесмене «висит» долг в размере 9 млрд рублей.

//Культура

Российский актер боится пересекать украинскую границу

Российский актер боится пересекать украинскую границу

Известный российский актер Сергей Юшкевич рассказал «Аргументам недели», что мечтает поехать на Украину навестить своих родственников, но опасается «больших проблем с пересечением границы».

//О чем пишут коллеги

Российскую прыгунью Чичерову лишили олимпийской медали за допинг

Российскую прыгунью Чичерову лишили олимпийской медали за допинг

Международный Олимпийский Комитет 6 октября лишил бронзовой медали ОИ-2008 в Пекине российскую прыгунью в высоту Анну Чичерову. Сама спортсменка не понимает, почему допинг-проба дала положительный результат.

//Новости партнеров

//Экономика

Два в одном: "Роснефть" перед продажей скупит "Башнефть"

Два в одном: "Роснефть" перед продажей скупит "Башнефть"

«Роснефть», которую правительство России собирается распродать уже в текущем году, может стать владельцем контрольного госпакета акций (50,08%) приватизируемой «Башнефти» стоимостью 325 млрд рублей.

//Авто

ФАС против минимального тарифа на такси в Москве

ФАС против минимального тарифа на такси в Москве

Федеральная антимонопольная служба считает, что рынок такси в Москве сам себя регулирует и заниматься этим на государственном уровне смысла нет, заявил замруководителя Управления ФАС по Москве Олег Корнеев.

//В мире

Российские системы ПВО будут сбивать в Сирии все неопознанные объекты

Российские системы ПВО будут сбивать в Сирии все неопознанные объекты

Российские военные сделали выводы из удара американцев по позициям сирийской армии 17 сентября. Как сообщил представитель Минобороны РФ, после произошедшего инцидента были приняты все необходимые меры.

//Общество

В Севастополе запустят "умные" электросети

В Севастополе запустят "умные" электросети

Новые технологии энергообеспечения в городских и сельских условиях готовятся испытывать в Севастополе. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы EnergyNet и депутат заксобрания Алексей Чалый.

//Общество

Байховый краснодарский чай часто оказывается подделкой

Байховый краснодарский чай часто оказывается подделкой

Помощник президента Ассоциации производителей Краснодарского чая Ирина Крылова рассказала «Аргументам недели», что чаще всего то, что называют байховым краснодарским чаем, им по факту не является.

//Авто

С помощью ГЛОНАСС начнут дистанционно глушить двигатель автомобиля

С помощью ГЛОНАСС начнут дистанционно глушить двигатель автомобиля

Все автомобили в России оснастят «черными ящиками» с 2020 года. Идею предложили в Министерстве транспорта. Предполагается, что специальные устройства будут сохранять и передавать информацию о движении машины по сигналам ГЛОНАСС. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал автообозреватель Андрей Гречанник.

//Происшествия

В Кирове прогремел взрыв: есть пострадавший

В Кирове прогремел взрыв: есть пострадавший

В семь часов утра жители Кирова, которые живут около железнодорожного переезда на улице Пугачева, проснулись из-за взрыва на улице. Выглянув в окно, они увидели, что у грузового автомобиля разворочена кабина.

//Политика

Песков: Политику определяет Путин, а не его администрация

Песков: Политику определяет Путин, а не его администрация

Политику России определяет президент Владимир Путин, а не его заместители – из этого, по мнению пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, нужно исходить, когда рассуждаешь о политике Кремля.

//Общество

Брат Кадырова обвинил Емельяненко в трусости

Брат Кадырова обвинил Емельяненко в трусости

Скандал с проведением детских поединков по правилам ММА в Чечне набирает обороты. Депутат Государственной Думы Адам Делимханов жестко ответил бойцу Федору Емельяненко, который ранее раскритиковал соревнования.

//Авиа, ж/д транспорт

Билеты на «Аэрофлот» теперь можно приобрести через приложение Apple Pay

Билеты на «Аэрофлот» теперь можно приобрести через приложение Apple Pay

Компания «Аэрофлот» добавила новый сервис по оплате билетов с помощью платежной системы Apple Pay. Чтобы купить билет на рейс, надо с устройства Apple зайти на сайт компании и нажать кнопку Apple Pay.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры