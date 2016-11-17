В Москве горит детский сад, проходит эвакуация

На северо-востоке Москвы на третьем этаже здания детского сада номер 711 вспыхнул пожар.

В связи с инцидентом было решено провести эвакуацию, из помещения вывели около 160 воспитанников детсада и примерно 30 сотрудников, передает РИА "Новости". Согласно предварительной информации, пожар возник из-за короткого замыкания в электрооборудовании.

Данных о пострадавших в ходе происшествия пока не поступало. Сейчас дети находятся на игровых площадках, помещения начали проветривать.