В Москве экстренно эвакуировали детский сад и школу

В среду, 7 сентября, детский сад и школа были экстренно эвакуированы на юго-западе Москвы.

Согласно последним данным, эта мера была принята в связи с сообщением о взрывном устройстве в здании. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах столицы, не менее 160 детей были оперативно эвакуированы из детского сада номер 5 и здания школы номер 17.

В настоящий момент на месте инцидента работают спасатели и полицейские, которые устанавливают личность сообщившего о бомбе и обследуют помещения.

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