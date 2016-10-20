В Москве из-за сообщения о бомбе эвакуировали детский сад
20 октября 2016, 13:12 [ «АН-онлайн» ]
Сейчас сотрудники полиции столицы занимаются проверкой номера телефона звонившего злоумышленника и активно разыскивают его.
20 октября 2016, 13:12 [ «АН-онлайн» ]
Сейчас сотрудники полиции столицы занимаются проверкой номера телефона звонившего злоумышленника и активно разыскивают его.
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