Детский сад экстренно эвакуировали на западе Москвы

В пятницу, 9 сентября, на западе Москвы экстренно эвакуировали более 315 воспитанников детского сада.

Данная мера была принята после анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах столицы, инцидент произошел в детском садике при школе номер 1973 на улице Удальцова. Уточняется, что помимо детей из помещения были эвакуированы примерно 30 сотрудников учреждения.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку здания дошкольного учреждения и устанавливают личность сообщившего о бомбе.

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