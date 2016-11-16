Администратора “групп смерти” заключили под стражу

Петербургский суд прислушался к аргументам обвинения и заключил под стражу на два месяца одного из администраторов так называемых “групп смерти”, деятельность которых стоила жизни пятнадцати подросткам по всей России.

Филипп Будейкин, более известный под псевдонимом Лис, стал первым фигурантом резонансного дела по доведению до самоубийства несовершеннолетний с помощью социальных сетей. За три года во “ВКонтакте” было создано не менее восьми сообществ, наполненных культивирующим депрессивные настроения контентом. Как стало известно следствию, доступ в эти группы осуществлялся только по решению администрации. Желающие вступить в сообщество должны были пройти ряд испытаний для доступа к новой порции информации. О прохождении “квеста” нужно было отчитываться модераторам, предоставляя доказательства, в том числе фотографии нанесенных себе порезов.

Филипп Лис вел активную переписку с участниками группы, преподнося в своих сообщениях смерть как единственно правильный способ выхода из сложившихся жизненных трудностей. По заключению психолого-лингвистической экспертизы, его сообщения содержат побуждения к совершению суицида.

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