Школьница, упавшая с крыши многоэтажного дома, могла состоять в «группе смерти»

Трагедия произошла в городе Каменск-Уральск Свердловской области. В одном из дворов обнаружили лежащую на земле девочку. По травмам, которые нашли на теле, было установлено, что она, скорее всего, упала с высоты. Предположительно, с крыши девятиэтажного дома.

В тот момент, когда 14-летнюю школьницу обнаружили, она была еще жива. Девушка находилась в сознании. Однако, к сожалению, врачам не удалось ее спасти. Спустя сутки школьница скончалась, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По некоторым данным, перед своей гибелью подросток написала в соцсетях, что это ее последняя и глупая ошибка. Она также отметила, что падать не больно, если насмерть. В том же сообщении девушка указала дату смерти.

По некоторым данным, подросток состояла в «группах смерти», которые в Интернете призывают пользователей к совершению суицида. Жертвами подобных сообществ уже стало около двух десятков человек.