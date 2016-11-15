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//Криминал

Под Москвой задержан администратор "группы смерти" в соцсетях

15 ноября 2016, 09:06 [ «АН-онлайн» ]

Под Москвой задержан администратор "группы смерти" в соцсетях
pixabay.com

Интернет-сообщество склоняло подростков к самоубийствам. Администратор одной из так называемых «групп смерти» и был задержан 15 ноября оперативниками Следственного комитета России в Подмосковье.

Задержан администратор интернет-сообщества, которое, по версии следствия, склоняло молодое поколения к совершению суицида, передает «Росбалт».

Сообщается, что речь идет об администраторе соцсети «ВКонтакте». Следствие считает, что интернет-сообщество причастно к гибели не менее двух десятков подростков.

В поле зрения силовиков «группа смерти» попала в мае текущего года. Оперативники проверяли сведения об этой группе, включая и публикации СМИ о ней. По результатам проверки было принято трешение возбудить против сообщества уголовное дело.

В настоящее время СК РФ проводит обыски и следственные мероприятия в рамках расследования данного дела в десяти областях России, изымая электронные носители и другие материалы, что могут помочь в расследовании. Ведется опрос свидетелей.

 

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