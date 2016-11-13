|09:08
На Киевском шоссе в Подмосковье полностью перекрыли движение
|08:05
Минувшей ночью на юге Москвы произошли сразу две драки
|07:14
В подмосковных Мытищах вспыхнул пожар, погибли три человека
|12.11 21:35
Футболисту Месси предложили стать борцом на арене (ВИДЕО)
|12.11 19:53
СМИ: НАТО готовится вывести войска из Евросоюза
|12.11 18:10
Путин распорядился помочь украинскому городу с поставками газа
|12.11 16:56
Трамп: вскоре я позвоню Путину и пообщаюсь с ним
|12.11 16:07
Путин: есть такая идея - создать любительскую лигу по футболу
|12.11 15:25
Владимир Путин: наша армия никому не угрожает
|12.11 15:07
ФСБ предотвратила теракты в Москве и Санкт-Петербурге
|12.11 14:40
Американский профессор обосновал, почему Трампу грозит импичмент
|12.11 11:33
В Москве за сутки произошло почти 900 ДТП
|12.11 10:59
Песков рассказал о нежелании Кремля обсуждать с Западом Крым
|12.11 10:33
В алтайском селе при пожаре в частном доме погибли два мальчика
|12.11 08:35
В Минобороны назвали условие для новых гумпауз в Алеппо
|12.11 08:07
Ограбили московский дом депутата Госдумы
|11.11 23:22
В Китае День холостяка стал "черной пятницей"
|11.11 22:50
Шесть российских самбистов стали чемпионами мира в Болгарии
|11.11 21:27
Трамп обсудил с французским президентом проблему Украины, Сирии и ядерную программу
|11.11 21:07
В США впервые в истории отправилась украинская мука
|11.11 20:19
Пентагон рекомендует президенту США не сотрудничать с Россией по Сирии
|11.11 20:01
Медведев: Саакашвили опять обгадился
|11.11 19:45
Дональд Трамп похвалил тех, кто выступал против его избрания президентом США
|11.11 19:29
Председатель Госдумы РФ: отказаться от депутатской компенсации - это честно
|11.11 16:56
Госдума РФ поменяла правовое регулирование в профессиональном спорте
|11.11 15:58
Под Псковом дорожные рабочие геройски спасли тонущую собаку (ВИДЕО)
|11.11 15:38
Представлен официальный мяч Кубка конфедераций-2017 «Красава»
|11.11 13:17
Обледеневшая ветка убила жителя Подмосковья
|11.11 13:09
Молодёжная хоккейная сборная России обыграла канадцев из OHL в матче Суперсерии
|11.11 12:36
Корешков проиграл Лиме нокаутом и потерял чемпионский пояс Bellator