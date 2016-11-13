Утром в воскресенье стало известно, что минувшей ночью на юге Москвы произошли сразу две драки.

Согласно последней информации, в ходе конфликтов различные травмы получили несколько человек. Оба инцидента, как сообщает портал Life, случились на улице Красного Маяка. Уточняется, что посетители одного из ресторанов начали драться, вследствие чего три человека попали в медицинские учреждения.

Через четыре часа в близлежащем кафе между людьми вспыхнула драка, в результате которой в больницу были доставлены двое пострадавших. Еще одному человеку помощь была оказана прямо на месте.