Накануне матча между «Спартаком» и ЦСКА футбольные фанаты устроили массовую драку. Полиция задержала несколько десятков человек на станциях метро «Баррикадная», «Полежаевская» и «Новокузнецкая».

На игру к стадиону в Тушино футбольные фанаты выдвинулись загодя, передает телеканал «Звезда». Первые задержанные за беспорядки появились уже в 17.30. Сообщается, что агрессивными молодыми людьми была забита вся «фиолетовая» ветка метро. Фанаты распевали песни военных лет и при этом крушили обшивку вагонов.

На станции «Новокузнецкая» футбольные фанаты вошли в конфликт с нарядами полиции. На станцию «Баррикадная» тоже пришлось вызвать ОМОН для задержания дебоширов.

На всем протяжении Таганско-Краснопресненской линии в настоящее время дежурят усиленные наряды полиции.

Видео с потасовкой уже выложено в интернет.