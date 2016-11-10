В Санкт-Петербурге школьник выпал из окна, завещав брату пароли от аккаунтов

Трагедия произошла в Санкт-Петербурге. Из окна дома на 11-м этаже выпал ребенок. По предварительной версии, 11-летний мальчик совершил самоубийство.

ЧП произошло в тот момент, когда мать ребенка возвращалась домой. Она поднималась в квартиру, когда ребенок выпал из окна. Как сообщается, накануне трагедии мать и сын поссорились. Причиной конфликта стала двойка, которую мальчик получил в школе, сообщает life.ru.

Как рассказала женщина, сын плохо учился и прогуливал уроки. Также мать погибшего сообщила, что мальчик часто высказывался о суициде.

В квартире нашли записку и видеозапись, оставленную прогибшим. В них он просил прощения у родных, а двоюродному брату сообщал пароли от аккаунтов в Интернете.

Также известно, что семья была неполной. Женщина состояла в разводе с отцом ребенка.