В Уфе одна из погибших девочек намекнула на предстоящее самоубийство в соцсетях

СМИ уже сообщали о трагедии, которая произошла в Уфе. С балкона 17-этажного дома спрыгнули две девочки в возрасте 17 и 14 лет. Они не оставили никаких прощальных писем. На балконе нашли лишь вещи подростков.

Уже стали известны подробности происшествия. Как сообщается, погибшие были сестрами. Старшая жила в Нефтекамске, а младшая в Уфе. Накануне 17-летняя девушка убежала из дома и поехала к сестре. Родители обратились с заявлением о пропаже ребенка, сообщает life.ru.

Также стало известно, что накануне гибели жительница Уфы закрепила на своей странице в соцсети запись, намекающую на предстоящее самоубийство. Она написала, что "Этот пользователь хочет спать вечно".

После трагедии было возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит разобраться во всех подробностях происшествия.