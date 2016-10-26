Две юные жительницы Уфы упали с 17-го этажа

Вечером во вторник, 25 октября, в Службу спасения города Уфы поступило сообщение о трагедии в Советском районе.

Согласно последним данным, две девушки упали с 17-го этажа одного из жилых домов около 20.00 по местному времени. Как сообщает "Горобзор.Ру", ссылаясь на пресс-службу ведомства, юные жительницы Уфы разбились на улице Кирова - обе скончались от полученных травм еще до прибытия "скорой помощи".

В настоящий момент личности погибших еще не установлены, однако известно, что девушкам на вид не более двадцати лет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.