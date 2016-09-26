Упасть с 23 этажа и выжить - теперь реальность

Точно в голливудском фильме, человек упал с высоты 23 этажа на крышу автомобиля. Но в реальности остался жив, получив множественные переломы. В настоящее время врачи борются за жизнь 16-летнего экстремала.

По словам очевидцев, подросток хотел произвести впечатление на девушку, и ему это точно удалось. Он подтягивался на перилах балкона высотного дома по адресу Беловежская, 4/1 в Новосибирске, однако не удержался и упал на припаркованный Renault Logan. Хотя криминала в истории не наблюдается, начата доследственная проверка, опрошены родственники потерпевшего и свидетели.

Cостояние парня тяжелое, но надежда на спасение его жизни есть. У автомобиля сильно помята крыша, багажник, дверь, крылья, выбито несколько стекол и разбита фара.

Читайте также:

Ребенок выпал из окна девятиэтажки в Иркутске при попытке сделать селфи

В Краснодаре выжил подросток, упавший с девятого этажа