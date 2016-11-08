Извращенец надругался над мальчиком с ограниченными возможностями в туалете ТЦ

Шокирующий инцидент произошел в одном из торговых центров в подмосковных Люберцах. Педофил надругался над 12-летним мальчиком прямо в туалете торгового заведения. С заявлением в полицию обратилась его мать.

Известно, что пострадавший ребенок учится в образовательном учреждении для лиц с ограниченными возможностями. Более подробной информацией телеканал РЕН ТВ не располагает. Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке данной информации.





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