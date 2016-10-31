В Башкирии подростка заподозрили в изнасиловании своих малолетних сестер

В Башкирии был задержан несовершеннолетний юноша по подозрению в неоднократном изнасиловании двух своих сводных сестер восьми и девяти лет.

Правоохранительные органы начали проверку после того, как в полицию поступил анонимный звонок. Неизвестная женщина сообщила, что подросток на протяжении нескольких лет насилует своих младших сестер, пользуясь их беспомощным состоянием. Как выяснилось в ходе проверки, насилие в отношении девочек началось в 2012 году и продолжалось до 2016.

17-летний сводный брат пострадавших был задержан. Несмотря на то,что еще не достиг совершеннолетия, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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