В Москве задержали американца, подозреваемого в педофилии

Страшный инцидент произошел в одном из жилых домов в столице. В лифте прямо среди белого дня неизвестный мужчина напал на девочку в возрасте 14 лет и надругался над ней.

По некоторым данным, уже есть подозреваемый в происшествии. Им оказался 47-летний американец. Стражам порядка удалось выследить и задержать мужчину, который может быть причастен к происшествию, сообщает ria.ru.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

Кстати, не так давно "АН-онлайн" сообщали еще об одном изнасиловании подростка. Тогда инцидент произошел в Челябинской области. Над 15-летней школьницей надругались двое мужчин.