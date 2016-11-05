Житель Омска оставил грудного младенца в машине на морозе

Очевидцы этого инцидента говорят, что малыш провел в холодном салоне авто не менее часа, а мороз в Омске достигал 11 градусов. Папашу ребенка удалось разыскать только по громкой связи из магазина.

Автопарковка, где оставили ребенка, находится рядом с торговым центром, поэтому случайные свидетели издевательства над младенцем попросили магазин помочь им в поиске родителя малыша, передает «Лайф».

Папаша после объявления по громкоговорителю появился, вытащил ребенка из салона и сал прогуливаться с ним по стоянке. На совет прохожих согреть малыша родитель отвечал матерной бранью.

Заметили малыша случайно. Одна из покупательниц стала разогревать свою машину и вдруг увидела, что в люльке соседнего авто шевелится ребенок. Женщина и подняла тревогу, собрав активистов и организовав поиски родителя.