В Липецке дети играли в бейсбол, используя вместо мяча котенка

От зоозащитников продолжают поступать тревожные сведения о жестоком обращении с животными. Совсем недавно разгорелся скандал вокруг двух жительниц Хабаровска, которых подозревают в издевательствах над собаками и птицами. Тревожные сведения пришли и из Ленинградской области, где произошел расстрел собак. И вот стало известно еще одно ЧП.

Как сообщают зоозащитники, в Липецке дети устроили игру в бейсбол. Только вместо мяча они использовали… котенка. Они подбрасывали кроху в воздух и отбивали палками, имитирующими биты. А затем смотрели, насколько далеко отлетит котенок, и смеялись, сообщает ria.ru.

Несчастное животное отобрали неравнодушные прохожие. После осмотра выяснилось, что у котенка не двигаются задние лапы, а также есть проблемы с мочеиспусканием. Малышу дали кличку Мультик и решили отправить на лечение в Санкт-Петербург. В северной столице котенку предстоит пройти тщательное обследование.