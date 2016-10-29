Пикет против юных живодерок состоялся в Хабаровске

В субботу, 29 октября, на Комсомольской площади в Хабаровске состоялся пикет против жестокого обращения с животными, а также за справедливое и адекватное наказание для юных живодеров, издевавшихся над собаками и кошками.

Участники пикета пришли на площадь с плакатами, на которых были надписи "Убийцам не место среди нас", "Живодерок Хабаровска в тюрьму", "Максимального наказания живодерам", "Требуем ужесточить статью 245 УК РФ до 10 лет тюрьмы, штраф родителям от 500 тысяч рублей".

Как уточняет корреспондент РИА "Новости", многие привели на митинг своих собак. Кроме того, активные граждане во время мероприятия собирали подписи за реальное наказание виновных в ужасающих действиях по отношению к животным.