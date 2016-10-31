Вейперу выстрелили в лицо в Екатеринбурге

Вечером 30 октября подростку, пытавшемуся продать электронную сигарету, покупатель дважды выстрелил в лицо из газового пистолета «Удар», сообщает пресс-служба екатеринбургской полиции.

ЧП произошло около 17:00 рядом с магазином по продаже электронных курительных устройств на Чернышевского, 10 в Екатеринбурге. Шестнадцатилетний подросток договорился в соцсети о продаже электронной сигареты. На встречу он взял своего друга, но и покупатель пришел не один. По какой-то причине между молодыми людьми вспыхнула ссора, продавцу выстрелили в лицо и отобрали товар.

Молодой человек был доставлен в горбольницу №23 с химическим ожогом глаз. Агрессоры скрылись. Интересно, что вейпер писать заявление на обидчиков не стал и о грабеже заявлять отказался.

Справка «АН. Урал»

В официальной документации электронные сигареты называют «Электронными системами доставки никотина» (ЭСДН). По сути, это примитивный парогенератор, испаряющий смесь пропиленгликоля, глицерина, никотина и ароматизаторов.

Энтузиасты этого гаджета организовались в субкультуру, их называют вейперы (от англ. vapour – «пар»). Вейперы утверждают, что «парение» гораздо безопаснее традиционного курения, однако еще в 2014 году ВОЗ представила доклад об ЭСДН, где не все так радужно. Кроме того, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил не так давно полностью запретить электронные сигареты, мотивируя это тем, что «парение» может привести к курению обычных сигарет.