Под Саратовом перевернулся автобус, 15 человек пострадали

По меньшей мере, пятнадцать человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом, произошедшей в Саратовской области.

По предварительным данным, автобус, в котором в момент аварии находилось 24 гражданина Узбекистана, съехал в кювет, а затем перевернулся на крышу. В данный момент пока не установлено, что стало причиной ДТП, но предполагается, что авария могла произойти из-за плохих погодных условий. Сообщается, что большинство пострадавших получили легкие травмы - порезы и ушибы. Госпитализация потребовалась только одному пассажиру, о его состоянии пока ничего не известно.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.