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По Кирову каталась пьяная компания на «Жигулях»

27 октября 2016, 15:43 [ «АН-Вятка» ]

По Кирову каталась пьяная компания на «Жигулях»
Фото pixabay.com

Общественная организация, которая помогает сотрудникам ГИБДД следить за порядком на дорогах, засняла задержание пьяной компании. Водитель остановленных «Жигулей», как и его пассажиры, был под мухой. 

Причем в компании мужчин находилась девушка, сообщает «РЕН ТВ». Она была настолько пьяна, что, скорее всего, не совсем понимала, что происходит.

Водителя, которого, как оказалось, уже трижды лишали водительских прав сотрудники ГИБДД задержали. Второй пассажир был отпущен домой.

На свежем воздухе девушка пришла в себя, и решила ехать домой. Видимо, протрезвев, она поняла, что рядом с ней — отнюдь не принцы.  

 

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