В Кирове будут судить сотрудника ДПС ГИБДД, который сел за руль пьяным

На днях в суд ушло дело бывшего сотрудника службы безопасности ДПС ГИБДД, который будучи подшофе, сел за руль машины. Более того, он выехал на встречную полосу и врезался в машину, которая шла ему навстречу.

Трагедия произошла в Орловском районе Кировской области. Водитель машины, в которую врезался полицейский, погиб сразу же. Виновник аварии остался жив, пассажиры его машины — тоже. На заднем сидении автомобиля полицейского находилось 4 девушки, все они получили травмы различной степени тяжести.

Бывшему полицейскому грозит до 7 лет лишения свободы.

Всего же с начала года в Кировской области задержали 670 нетрезвых водителей. Чаще всего подвыпившие граждане садились за руль в Кирове, Слободском и Котельничском районе.

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