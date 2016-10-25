В Нижнем Новгороде экстренно эвакуировали гимназию

Утром во вторник, 25 октября, в УВД по Нижнему Новгороду сообщили, что учеников и учителей гимназии номер 17 экстренно эвакуировали после обнаружения в здании подозрительной бесхозной сумки.

Начальник пресс-службы УВД по Нижнему Новгороду Наталья Евсина отметила, что сообщение о найденной подозрительной сумке поступило около 8.40 по московскому времени. На место незамедлительно прибыли экстренные службы города. Сейчас территорию гимназии обследует кинолог с собакой, передает ТАСС.

Пока никакой информации о том, грозила ли детям и педагогам какая-либо опасность, нет. Занятия в учебном заведении временно отменены.