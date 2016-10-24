Жительница Урала купила топор и попросила незнакомца отрубить ей голову

Жительница Урала подготовилась к своему убийству тщательно. Она купила топор, пригласила в гости абсолютно незнакомого мужчину, а потом обратилась к нему с весьма страшной просьбой… отрубить ей голову.

Она даже заплатила за услугу сто рублей. Незнакомец, по всей видимости, согласился, так как 44-летнюю пострадавшую привезли вскоре в одну из больниц Екатеринбурга с ужасными травмами, сообщает life.ru.

У женщины была проломлена голова. Чтобы спасти ей жизнь, медикам пришлось провести трепанацию черепа.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Ее дочь сообщила, что мать страдает психическим заболеванием и уже не первый раз пытается свести счеты с жизнью. А мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.