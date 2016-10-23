Дом, в котором взорвался газ в Рязани, будет пригоден для проживания

В воскресенье, 23 октября, в пресс-службе МЧС России сообщили, что жилой дом в Рязани, где ранее произошел взрыв бытового газа, будет пригоден для проживания после демонтажа разрушенных помещений.

В МЧС уточнили, что в ходе анализа состояния аварийного дома был применен мобильный диагностический комплекс "Струна", предназначенный для выявления степени устойчивости домов при помощи сверхчувствительных датчиков, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что обследование несущих конструкций здания продемонстрировало, что их жесткость не утрачена, вследствие чего дом будет пригоден для проживания людей после того, как будет завершен демонтаж конструкций разрушенных в результате взрыва квартир - с восьмого по девятый этаж.