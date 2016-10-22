Опубликовано видео с места аварии вертолета Ми-8

В сети появилась видеозапись с места авиакатастрофы, унесшей жизни девятнадцати человек. На видеозаписи видно, что совершивший жесткую посадку вертолет получил серьезные повреждения.

Как сообщалось ранее, сотрудникам МЧС пришлось прибегнуть к специальной технике, чтобы извлечь из покореженного вертолета тела погибших. На видеозаписи видно, что вертолет лежит на боку, а его передняя часть находится под слоем земли.

В данный момент спасатели закончили работы в этом районе, поскольку тела всех погибших в результате крушения были обнаружены. Предполагается, что причиной произошедшего могли быть плохие погодные условия. Уже создана комиссия для внеплановой проверки авиакомпании, которой принадлежал разбившийся вертолет.

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