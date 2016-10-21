На Ямале совершил аварийную посадку вертолет МИ-8, на борту которого находилось 22 человека. Покинуть машину смогли только трое, связь с ними установлена. О судьбе остальных пока ничего не известно.

Вертолет МИ-8 следовал из Ванкора в Новый Уренгой, сообщает «Лайф» со ссылкой на экстренные службы. На борту винтокрылой машины находились 22 человека. Командир экипажа вертолета вышел на связь и доложил о крушении и о том, что есть выжившие, после чего связь с воздушным бортом пропала.

Есть сведения, что вертолет принадлежал авиакомпании "Сокол" и вез на работу вахтовиков.

Сообщается, что три человека смогли спастись, но их состояние неизвестно.