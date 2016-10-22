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Тела всех погибших при крушении вертолета на Ямале найдены

22 октября 2016, 08:21 [ «АН-онлайн» ]

Тела всех погибших при крушении вертолета на Ямале найдены
Фото: globallookpress.com

Пресс-служба МЧС сообщила о прекращении поисково-спасательных работ на месте авиакатастрофы на Ямале в связи с обнаружением тел всех 19 погибших.

Сообщается, что спасателям пришлось прибегнуть к специальному оборудованию, чтобы извлечь тела погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы из деформированного корпуса вертолета. Также были найдены оба черных ящика.  Они будут отправлены на расшифровку после проведения следственных мероприятий.

В настоящий момент следствием выдвинуто три версии крушения: отказ системы управления, плохие метеоусловия и нарушение правил эксплуатации вертолета.

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