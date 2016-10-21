Выживший вахтовик с Ямала: Упал вертолет, стоны подают только трое...

Всего 80 километров не долетел вахтовый вертолёт МИ-8 до пункта назначения, совершив жесткую посадку. Один из выживших, Алексей Еренев, смог связаться с журналистами и рассказал о последствиях катастрофы.

Ми-8 летел из Красноярка в Новый Уренгой с 22 людьми на борту - вез на работу очередную вахту. После крушения командир винтокрылой машны сумел сообщить, что есть выжившие, но связь с ним прервалась. Из вертолета смог выбраться пока только один вахтовик, который и рассказал, что вертолет внезапно «закружило» и он упал, передает "Лайф".

В настоящее время, суда по всему, живы пятеро (трое стонут внутри борта, четвертый – вахтовик Алексей Еренев, а пятый, по выражению Еренева, «ходит вокруг вертолета в неадеквате»). Мужчина надеется, что их сумеют спасти...