Молния прожгла фюзеляж пассажирского самолета

Инцидент произошел, когда пассажирский самолет А-320 летел в Москву из Мюнхена. Через какое-то время после того, как авиалайнер оказался в воздухе, в него попала молния и нанесла повреждения.

К счастью, экипаж справился с внештатной ситуацией. Ему удалось долететь на поврежденном самолете до столицы и успешно посадить его в аэропорту Шереметьево, сообщает rg.ru.

После приземления специалисты осмотрели воздушное судно. Как установили техники, молния попала в носовую часть лайнера и прожгла его. Сквозное отверстие было обнаружено в районе лобового стекла кабины пилотов. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.