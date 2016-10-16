Самолет Москва - Иркутск экстренно сел в Кемерове

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва - Иркутск, совершил экстренную посадку в международном аэропорту им. А.А. Леонова в Кемерове.

Это произошло в воскресенье, 16 октября, в 6.10 по местному времени. Согласно информации "Газеты Кемерова", самолет экстренно приземлился из-за того, что одному из пассажиров внезапно стало плохо. Данные сведения уже подтвердили источники в кемеровском аэропорту.

Предполагается, что воздушное судно вновь отправится в полет в 14.00 по местному времени. Прибытие самолета в Иркутск ожидается в 16.40.

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