Самолет Alaska Airlines экстренно сел после попытки пассажира выйти

Самолет Alaska Airlines был вынужден сделать экстренную посадку в аэропорту Миннеаполиса после того, как один из пассажиров во время полета попытался открыть дверь в хвостовой части воздушного судна.

Посадка прошла в штатном режиме: никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажир был снят с рейса, полиция его допросила и пришла к выводу, что он представляет опасность для себя самого. С какой целью мужчина хотел открыть дверь - не сообщается. Сделать он это пытался на высоте 10 километров.

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