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Пятилетний американец спас своего брата из горящей машины

14 октября 2016, 21:20 [ «АН-онлайн» ]

Пятилетний американец спас своего брата из горящей машины
pixabay.com

Настоящему мужеству все возрасты покорны: в США ребенок пяти лет вытащил своего двухлетнего брата из горящего грузовика и спас ему жизнь. Дети были госпитализированы, младший получил сильные ожоги.

Полиция установила, что инцидент произошел на трассе возле Хьюстона. Грузовик по неизвестной причине врезался в ограждение трассы, наехав на одну из стоек, и перевернулся, передает «Лента.ru».  От удара водитель и отец семейства скончался на месте от полученных травм, а дети находились в кузове, который вспыхнул после аварии. Старший брат все же сумел вытащить своего младшего братика из горящей машины. Медики сообщают, что оба ребенка остались живы. Старший отделался легкими ушибами, а младший получил тяжелые ожоги

 

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