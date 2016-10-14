Аэропорт Пулково замер из-за сообщения о возможном теракте

Аэропорт закрыт, сотрудники и пассажиры эвакуированы сегодня в Пулково в Санкт-Петербурге. Причиной стало сообщение об угрозе теракта, как сообщили в компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Сейчас транспортная полиция вместе со службой авиабезопасности проверяют сигнал. Скорее всего, будут задержки вылетов.

Месяц назад в аэропорту Пулково уже было сообщение о минировании, однако оно оказалось ложным. Впрочем, полиция и тогда отнеслась со всей серьёзностью. Вероятно, это очередной случай телефонного хулиганства, но возможно проверка или попытка снижения бдительности работников аэропорта.

Прибывающие в аэропорт пассажиры не выходят из самолётов. Убывающие не заходят в салоны. Вероятно, этим вечером проблема будет решена, как и в прошлый раз.

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