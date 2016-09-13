Эксперты знают, где именно была заложена бомба в разбившемся над Синаем А321

Во вторник, 13 сентября, стало известно, что экспертам удалось установить место закладки бомбы, которая погубила пассажирский самолет А321 компании "Когалымавиа" над Синаем 31 октября минувшего года.

Как сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на ряд источников, близких к следствию, террористы разместили бомбу в отсеке рассыпного груза в хвостовой части самолета. Взрывное устройство находилось между детскими колясками и плетеной мебелью, которую туристы традиционно привозят домой из Шарм-эш-Шейха. Эксперты полагают, что мощный взрыв вызвал отрыв хвоста воздушного судна, отправив его в неуправляемое пикирование.

Уточняется, что специалисты сделали такие выводы на основании анализа выкладки фрагментов А321.

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