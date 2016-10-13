Силовики изымают документы в московском офисе «Башнефти»

В московский офис компании «Башнефть» сегодня нагрянули силовики.

По данным источника РИА Новости, правоохранители в настоящее изымают документы. С чем связаны эти действия, пока не известно. Согласно информации РБК, выемка документации проходит также в уфимском офисе компании.

Ранее в четверг СМИ сообщили о том, что новым президентом «Башнефти» стал представитель «Роснефти» Андрей Шишкин. Первоначально предполагалось, что выемку документов в представительствах «Башнефти» осуществляют сотрудники «Роснефти». Глава последней Игорь Сечин данную версию опроверг, заявив, что этим могут заниматься только правоохранители.

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