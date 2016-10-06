Два в одном: "Роснефть" перед продажей скупит "Башнефть"
6 октября 2016, 17:17 [ «АН-онлайн» ]
«Роснефть», которую правительство России собирается распродать уже в текущем году, может стать владельцем контрольного госпакета акций (50,08%) приватизируемой «Башнефти» стоимостью 325 млрд рублей.
По сообщению СМИ, о таких планах заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Намерение властей продать обе компании давно известно, однако сюрпризом стало предполагаемое участие в сделке одной из них в отношении другой. Притом, что «Башнефть» предполагалось приватизировать позже. На днях совет директоров «Роснефти» единогласно одобрил предложение о столь грандиозной покупке, однако пресс-служба компании сухо сообщила лишь о предстоящей некой крупной сделке. Очевидно, продать «по-тихому» участие государства в обеих компаниях уже не получится.
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