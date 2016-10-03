«Роснефть» может получить «Башнефть» без проведения торгов

Количество претендентов на покупку компании «Башнефть», похоже, сократилось до одного. Как стало известно СМИ, «Лукойл» больше не планирует приобретать госпакет «Башнефти». Если эта информация официально подтвердится, компания может быть продана «Роснефти» без проведения торгов.

Руководство «Лукойла» отказалось от борьбы за госпакет «Башнефти», потому сочло его слишком дорогим, пишет «Коммерсантъ». Напомним, государство намерено выручить за 50,08% уставного капитала «Башнефти» 325 млрд рублей.

В сентябре «АН-онлайн» писали о том, что «Башнефть» планировал приобрести австралийский предприниматель. С этой целью он написал письмо президенту России Владимиру Путину.

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