В Севастополе чиновник избил подчиненную, попросившую зарплату

Банальный вызов в кабинет шефа не вызвал у руководителя центра развития туризма в Севастополе Екатерины Химичевой никаких подозрений. Да, впрочем, все бы и прошло гладко. Обсудили бы рабочие моменты и разошлись. Но Екатерина имела неосторожность задать вопрос своему начальнику - главе Департамента приоритетных проектов города Сергею Градировскому.

Она поинтересовалась, когда же ей наконец выплатят зарплату, которую задолжали с момента ее трудоустройства. Странно, но вполне законные требования вызвали у Градировского неадекватную реакцию, сообщают «Аргументы недели – Крым». Чиновник набросился на подчиненную и избил ее.

Женщина не собирается оставлять случившееся безнаказанным. Заручившись справками от врачей, она хочет подать на начальника в суд.

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