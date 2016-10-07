СРОЧНО
|18:27  Ульяновских гинекологов, обвиняемых в смерти роженицы, отдали под суд |18:03  В Севастополе чиновник избил подчиненную, попросившую зарплату |17:22  Российские пивовары просят снять акцизы с безалкогольного пива |16:34  Минфин РФ хочет сохранить бюджет с помощью нового правила |14:42  Задержан телефонный хулиган, “заминировавший” американское посольство в Москве |14:30  Кремль отреагировал на планы Украины ввести визовый режим |13:24  В Подмосковье консьерж погиб при взрыве пакета с неизвестным содержимым |12:36  Один из убитых в Ингушетии боевиков был членом ИГ |12:30  В Манхэттене демонтировали баннер с Путиным (ВИДЕО) |11:22  В МАДИ выдавались фиктивные дипломы |11:00  «Динамо» и «Локомотив» установили рекорд КХЛ по продолжительности серии буллитов |10:31  Четыре человека погибли в огне при пожаре в Кемеровской области |10:01  Водопроводчики в Омске случайно откопали мамонта |08:38  Две москвички попали в больницу из-за антицеллюлитных обертываний |08:16  СМИ: сотрудников Следственного комитета прослушивали через самовар |06.10 23:06  Финляндия объявила о нарушении российским Су-27 ее воздушной границы |06.10 22:52  Хакеры выяснили, что 200 американским атлетам разрешили допинг |06.10 22:18  США: санкции против России не достигли результата |06.10 21:40  Обама признал, что военными методами проблемы в Сирии не решить |06.10 21:09  Американский генерал пообещал уничтожить Россию |06.10 20:59  Легенде исполнилось 70 |06.10 20:30  Мемориал Михаила Таля выиграл россиянин Ян Непомнящий |06.10 17:17  Два в одном: "Роснефть" перед продажей скупит "Башнефть" |06.10 16:29  Песков: Политику определяет Путин, а не его администрация |06.10 15:37  Кирьяков сменил Павлова на посту главного тренера тульского «Арсенала» |06.10 15:36  В новом созыве Госдумы не менее семи миллиардеров |06.10 15:24  Россельхознадзор: Поставки продуктов из Турции могут возобновиться |06.10 15:06  Глава департамента судейства РФС Иванов подал в отставку |06.10 14:26  Продюсер Сереги опроверг информацию о его задержании |06.10 14:03  Шойгу подвел итоги первого года операции РФ в Сирии

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Происшествия

В Севастополе чиновник избил подчиненную, попросившую зарплату

7 октября 2016, 18:03 [ «АН-онлайн» ]

В Севастополе чиновник избил подчиненную, попросившую зарплату
Фото: «Аргументы недели – Крым».

Банальный вызов в кабинет шефа не вызвал у руководителя центра развития туризма в Севастополе Екатерины Химичевой никаких подозрений. Да, впрочем, все бы и прошло гладко. Обсудили бы рабочие моменты и разошлись. Но Екатерина имела неосторожность задать вопрос своему начальнику - главе Департамента приоритетных проектов города Сергею Градировскому. 

Она поинтересовалась, когда же ей наконец выплатят зарплату, которую задолжали с момента ее трудоустройства. Странно, но вполне законные требования вызвали у Градировского неадекватную реакцию, сообщают «Аргументы недели – Крым». Чиновник набросился на подчиненную и избил ее.  

Женщина не собирается оставлять случившееся безнаказанным. Заручившись справками от врачей, она хочет подать на начальника в суд. 

Читайте также:

Другие происшествия

См. все новости дня 

 

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СЕл


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Происшествия

Ульяновских гинекологов, обвиняемых в смерти роженицы, отдали под суд

Ульяновских гинекологов, обвиняемых в смерти роженицы, отдали под суд

Казалось бы, 36-летней пациентке только жить и радоваться позднему материнству. Но судьба распорядилась иначе. Женщина истекла кровью прямо на хирургическом столе. Следствие считает, что виноваты гинекологи.

//Экономика

Минфин РФ хочет сохранить бюджет с помощью нового правила

Минфин РФ хочет сохранить бюджет с помощью нового правила

На обсуждение в правительство Министерство финансов России внесло проект закона, который изменит основные направления бюджетной политики. Новое бюджетное правило предлагается ввести с 2020 года.

//Общество

Пользователи сети призывают Путина разобраться в конфликте Емельяненко с чеченскими чиновниками

Пользователи сети призывают Путина разобраться в конфликте Емельяненко с чеченскими чиновниками

Российские интернет-пользователи взволнованы разгоревшимся конфликтом между Федором Емельяненко и высокопоставленными чеченскими чиновниками. На сайте change.org была создана петиция в поддержку спортсмена.

//Общество

Определены города, которые попадут на новые купюры

Определены города, которые попадут на новые купюры

Завершилось онлайн-голосование, целью которого было определить, какие российские города станут символами новых купюр. Большинство россиян решили, что размещения на банкнотах достойны Севастополь и Казань.

//Общество

Боец ММА вызвал на бой чеченца, который оскорбил Емельяненко

Боец ММА вызвал на бой чеченца, который оскорбил Емельяненко

Боец ММА из Украины Никита Крылов предложил поединок чеченскому бойцу Абдул-Кериму Эдилову, который подверг критике Федора Емельяненко из-за того, что спортсмен осудил детские бои в Грозном.

//В мире

Невеста сообщила любимому о беременности на его «Мерседесе»

Невеста сообщила любимому о беременности на его «Мерседесе»

Жители Алма-Аты еще долго не забудут эту историю из разряда «мимимишных». Мало того, что девушка решила рассказать о будущем ребенке весьма оригинальным способом, так и жених тоже отличился.

//Кино

Россияне простятся с известной актрисой Людмилой Ивановой

Россияне простятся с известной актрисой Людмилой Ивановой

Звезда отечественного кино ушла из жизни в одной из московских больниц. Страна горячо полюбила эту необыкновенную актрису после ее роли Шуры в фильме «Служебный роман». Широко известны и другие ее работы.

//Происшествия

Задержан телефонный хулиган, “заминировавший” американское посольство в Москве

Задержан телефонный хулиган, “заминировавший” американское посольство в Москве

Ряд российских СМИ сообщил о задержании хулигана, позвонившего накануне в экстренные службы и сообщившего об угрозе взрыва в посольстве США в российской столице. Им оказался безработный москвич.

//Шоу-бизнес

Земфира: играть концерты буду!

Земфира: играть концерты буду!

Российская рок-певица Земфира успокоила поклонников, взволнованных сообщением об ее отказе от больших гастрольных туров. Она сообщила, что полностью от концертов она не собирается отказываться.

//Криминал

Полиция Оренбурга заплатит 2 млн руб за информацию об убийце полицейского

Полиция Оренбурга заплатит 2 млн руб за информацию об убийце полицейского

УМВД Оренбургской области объявило в розыск 23-летнего Арзуманяна Альберта Аршалуйсовича, который подозревается в убийстве сотрудника полиции. За информацию об убийце назначено вознаграждение 2 млн рублей.

//Общество

СМИ подсчитали, кому в мире на пенсию жить хорошо

СМИ подсчитали, кому в мире на пенсию жить хорошо

В Международном индексе AgeWatch (Индекс активного долголетия), Россия в 2015 году заняла 65-е место из 96 в мировом рейтинге по обеспеченности жизни пенсионеров - РФ находится между Казахстаном и Белоруссией.

//Новости ADWILE

//Происшествия

В Севастополе чиновник избил подчиненную, попросившую зарплату

В Севастополе чиновник избил подчиненную, попросившую зарплату

Девушка в шоке от случившегося. Как мог вызвать такой приступ гнева вполне законный вопрос о зарплате, которую ей задолжали с момента трудоустройства? А всех волнует лишь одно - будет ли она наказывать обидчика.

//Армия

Госдума РФ оставила российскую авиацию в Сирии на бессрочный период

Госдума РФ оставила российскую авиацию в Сирии на бессрочный период

Государственная Дума РФ ратифицировала соглашение о бессрочном размещении авиационной группы ВКС России в Сирии. Российская группа дислоцируется на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия, Сирия).

//Общество

Россиянам будут платить по 100 рублей за час работы?

Россиянам будут платить по 100 рублей за час работы?

Депутаты российской Госдумы предлагают установить минимальный размер оплаты труда за один час на уровне 100 рублей или при рабочей неделе в 40 часов 16 тысяч рублей в месяц. Такой законопроект внесен в Госдуму.

//Экономика

Российские пивовары просят снять акцизы с безалкогольного пива

Российские пивовары просят снять акцизы с безалкогольного пива

Союз российских пивоваров обратился с письмом к заместителю министра финансов Илье Трунину, - производители просят не вводить акциз на безалкогольное пиво, считая такой налог нелогичным и странным.

//live

Путин очень заботится о том, чтобы его действия нельзя было предсказать заранее!

Путин очень заботится о том, чтобы его действия нельзя было предсказать заранее!

Настоящей трагедией назвал Госдеп США отказ России сотрудничать в ядерной области. Врут, конечно, но все равно приятно! О сиянии атома размышляет публицист, политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН:

//Происшествия

В Иркутске трамвай отрезал женщине ноги

В Иркутске трамвай отрезал женщине ноги

В Иркутске 7 октября произошла трагедия: под трамвай попала пожилая женщина. Инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Горького. В результате аварии пенсионерка потеряла обе ноги, но выжила.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Рыбаки ловили рыбу, а поймали... атомную подлодку (ВИДЕО)

Рыбаки ловили рыбу, а поймали... атомную подлодку (ВИДЕО)

Атомная подводная лодка К-550 "Александр Невский" (проект атомных подводных лодок 955 "Борей") внезапно всплыла и так удивила рыбаков, которые мирно ловили рыбу в Японском море, что те решили выпить…

//Криминал

Украинскому журналисту Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже

Украинскому журналисту Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже

Следственные органы 7 октября предъявили украинскому журналисту Роману Сущенко официальное обвинение в шпионаже. Об этом сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин. Сушенко зачитывают обвинение.

//Общество

Банкиров начали записывать в первый в России детский сад для взрослых

Банкиров начали записывать в первый в России детский сад для взрослых

В Новосибирске открылся детский сад для взрослых. Автором идеи стал местный программист Евгений Пятковский. Проект создан для того, чтобы люди могли расслабиться после напряженной работы. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Анастасия Сафонова.

//Здоровье

В Северной Осетии чиновникам предложено провериться на наркотики

В Северной Осетии чиновникам предложено провериться на наркотики

Глава республики Северная Осетия Вячеслав Битаров сообщил 7 октября на заседании региональной антинаркотической комиссии, что все чиновники республики должны пройти тестирование на наркотики.

//Общество

Минобороны РФ: полеты росийских СУ-27 проходили в нейтральной зоне

Минобороны РФ: полеты росийских СУ-27 проходили в нейтральной зоне

Министерство обороны России прокомментировало сделанное 6 октября заявление финской стороны о факте нарушения ее воздушной границы российским истребителем СУ-27. "АН-онлайн" сообщали об этом инциденте.

//Общество

Нобелевскую премию за мир получил президент Колумбии

Нобелевскую премию за мир получил президент Колумбии

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос удостоен Нобелевской премии мира за 2016 год. Премия вручена за усилия, направленные на завершение продолжавшейся в стране гражданской войны, она длилась более 50 лет.

//Новости партнеров

//В мире

В США донор спермы бесплатно предлагает свои услуги через соцсети

В США донор спермы бесплатно предлагает свои услуги через соцсети

Американец создал в соцсетях страничку, через которую бесплатно предлагает всем, кто не может зачать ребенка, услуги донора спермы. По подсчетам мужчины, за четыре года благодаря ему родилось 70 детей.

//Культура

Скандальная фотовыставка "Без смущения" в Москве демонтирована

Скандальная фотовыставка "Без смущения" в Москве демонтирована

Похоже, что и прокурорская проверка фотовыставки Джока Стерджеса разницы между искусством и детской порнографией не почувствовала: выставку демонтирована 7 октября, сообщили в Центре братьев Люмьер.

//Армия

Россия спасла мир от ядерной войны (ВИДЕО)

Россия спасла мир от ядерной войны (ВИДЕО)

Жители нашей планеты, сами того не подозревая, могли подвергнуться ядерному удару. Мир спас от Третьей мировой войны российский радар. Разработчики системы показали видео, рассказывающее, как это произошло.

//Общество

Путин уволил 10 генералов МВД

Путин уволил 10 генералов МВД

Указом президента России Владимира Путина 7 октября освобождены от занимаемых должностей 10 генералов МВД России. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

//Политика

Кремль отреагировал на планы Украины ввести визовый режим

Кремль отреагировал на планы Украины ввести визовый режим

По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, в случае введения виз Москва примет решения в своих интересах. Что это за решения, представитель Кремля говорить не стал.

//В мире

Климкин: Россия пытается “состряпать” дело против Сущенко

Климкин: Россия пытается “состряпать” дело против Сущенко

Глава МИД Украины призвал международное сообщество к координации действий в связи с тем. что Россия пытается сфабриковать обвинение против задержанного по подозрению в шпионаже журналиста Сущенко.

//Происшествия

В Подмосковье консьерж погиб при взрыве пакета с неизвестным содержимым

В Подмосковье консьерж погиб при взрыве пакета с неизвестным содержимым

В Подмосковье мужчина, работавший консьержем, погиб в собственной комнате из-за взорвавшегося пакета. Предполагается, что в пакете было взрывное устройство. Выдвигается две версии случившегося.

//В мире

На стене дома в Германии поместили плакат с Путиным

На стене дома в Германии поместили плакат с Путиным

Российского президента продолжают поздравлять с днем его рождения по всему миру. При этом на многих баннерах с изображением Путина размещают надпись «Миротворец», слова признательности и теплые пожелания.

//В мире

Минобороны планирует расконсервировать советские базы на Кубе и во Вьетнаме

Минобороны планирует расконсервировать советские базы на Кубе и во Вьетнаме

Отечественные военные базы в этих странах располагались во времена СССР. Отвечая на вопрос журналистов, планируется ли возобновлять работу баз, замглавы Минобороны ответил, что «эта работа ведется».

//Происшествия

Один из убитых в Ингушетии боевиков был членом ИГ

Один из убитых в Ингушетии боевиков был членом ИГ

В Ингушетии была проведена операция по нейтрализации участников незаконных группировок. В ходе предпринятых сотрудниками силовых структур мероприятий было убито шестеро боевиков, в том числе эмиссар ИГ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры