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Ульяновских гинекологов, обвиняемых в смерти роженицы, отдали под суд
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В Севастополе чиновник избил подчиненную, попросившую зарплату
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Российские пивовары просят снять акцизы с безалкогольного пива
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Минфин РФ хочет сохранить бюджет с помощью нового правила
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Задержан телефонный хулиган, “заминировавший” американское посольство в Москве
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Кремль отреагировал на планы Украины ввести визовый режим
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В Подмосковье консьерж погиб при взрыве пакета с неизвестным содержимым
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Один из убитых в Ингушетии боевиков был членом ИГ
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В Манхэттене демонтировали баннер с Путиным (ВИДЕО)
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В МАДИ выдавались фиктивные дипломы
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«Динамо» и «Локомотив» установили рекорд КХЛ по продолжительности серии буллитов
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Четыре человека погибли в огне при пожаре в Кемеровской области
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Водопроводчики в Омске случайно откопали мамонта
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Две москвички попали в больницу из-за антицеллюлитных обертываний
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СМИ: сотрудников Следственного комитета прослушивали через самовар
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Финляндия объявила о нарушении российским Су-27 ее воздушной границы
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Хакеры выяснили, что 200 американским атлетам разрешили допинг
|06.10 22:18
США: санкции против России не достигли результата
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Обама признал, что военными методами проблемы в Сирии не решить
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Американский генерал пообещал уничтожить Россию
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Легенде исполнилось 70
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Мемориал Михаила Таля выиграл россиянин Ян Непомнящий
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Два в одном: "Роснефть" перед продажей скупит "Башнефть"
|06.10 16:29
Песков: Политику определяет Путин, а не его администрация
|06.10 15:37
Кирьяков сменил Павлова на посту главного тренера тульского «Арсенала»
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В новом созыве Госдумы не менее семи миллиардеров
|06.10 15:24
Россельхознадзор: Поставки продуктов из Турции могут возобновиться
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Глава департамента судейства РФС Иванов подал в отставку
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Продюсер Сереги опроверг информацию о его задержании
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Шойгу подвел итоги первого года операции РФ в Сирии