Две москвички попали в больницу из-за антицеллюлитных обертываний

Антицеллюлитные процедуры закончились плачевно для двух жительниц Москвы. Девушек подвел рецепт, найденный в сети интернет. В итоге вместо ровной кожи москвички получили ожоги и были госпитализированы.

Как сообщает Life, обе девушки нашли в интернете рецепт антицеллюлитного обертывания и использованием пасты, приготовленной из горчицы и меда. Девушки рассказали, что, нанеся пасту, они обернулись пищевой пленкой и легли под теплое одеяло. Одна из них почувствовала невыносимое жжение практически сразу. Другая рассказала, что после процедуры отправилась в гости и уже там ощутила. что кожа сильно горит. Вернувшись домой, она приняла холодный душ, но это не помогло, и тогда девушка вызвала скорую.

Пострадавшая была доставлены в реанимационное отделение ожогового центра. Врачи диагностировали у нее ожоги первой степени около 35% тела. Вторая девушка госпитализирована с аналогичным диагнозом с ожогами задней поверхности бедер и крестцового отдела.

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