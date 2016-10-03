Предположительный виновник аварии, случившейся во время гонки в Омске, удалил запись своего регистратора до того, как к нему обратились с требованием предоставить ее следствию.

Предполагается, что гонщик из Кургана мог допустить столкновение с машиной водителя из Читы, которая в результате вылетела с трассы и снесла судейскую вышку. Это и стало причиной гибели арбитра и тяжелых травм его коллеги. Однако, как выяснилось в результате следствия, гонщик сразу после финиша стер запись со своего регистратора, допустив тем самым грубое нарушение регламента.

Однако, по сообщению сотрудников Следственного комитета, установить факт столкновения можно и без этого видео. Была изъята запись регистратора с автомобиля, который ехал позади, кроме того, велась внешняя съемка. Столкновение подтверждают и очевидцы.

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