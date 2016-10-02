В результате трагедии на соревнованиях "Ралли-Сибирь", что проходит в Омске, погиб 54-летний арбитр Василий Е. Ещё один судья получил травмы. На трассе один из гонщиков не справился с управлением.

По свидетельству очевидцев, водитель автомобиля со стартовым номером 37 потерял управление и его машина вышла с трассы и снесла судейскую вышку. От удара находившиеся на вышке судьи вылетели и упали на землю. Гонка была приостановлена до выяснения причин аварии. Ранее сообщалось, что погибших нет, лишь один из судей госпитализирован. По новым данным, на вышке вместе с 55-летним судьей находилась женщина-стажер 34 лет, которая госпитализирована с тяжелыми травмами.