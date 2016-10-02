На соревнованиях "Ралли-Сибирь" в Омске произошел еще один жуткий инцидент: автомобиль, несясь на дикой скорости, несколько раз перевернулся. О судьбе гонщика пока информации не поступало.

Несколько человек пытались раскачать машину, чтобы перевернуть ее на колеса и достать гонщика.Чем закончилось дело, пока неизвестно.

Ранее водитель автомобиля со стартовым номером 37 потерял управление и его машина вышла с трассы и снесла судейскую вышку. Погиб 54-летний арбитр. Его коллега, 34-летняя судья, находится в реанимации. За ее жизнь борются врачи.

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