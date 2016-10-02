В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на Московскую хоральную синагогу, расположенную в Большом Спасоглинищевском переулке. Дело заведено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Вооруженный пистолетом злоумышленник попытался проникнуть в здании синагоги в субботу вечером, когда примерно 100 человек - верующие - собрались на вечернюю молитву. Неизвестный мужчина хотел совершить самоподжог в синагоге на глазах у главного раввина России и обратился к охраннику. Сотрудник охраны задержал злоумышленника. В ответ он открыл стрельбу и ранил охранника. Мужчину удалось задержать подоспевшим на помощь сотрудникам службы безопасности.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 40-летнего жителя подмосковного Королева. По предварительным данным, он состоит на учете в психиатрической больнице.

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