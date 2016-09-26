В центре Москвы по офису ползала ядовитая змея

Сегодня днем сотрудники компании, расположенной в одном из офисов на улице Покровка, дом 19, сообщили о том, что в помещении офиса ползает змея. На место для проверки выехали сотрудники МЧС.

Спасатели смогли отловить пресмыкающееся, оказавшееся почти метр длиной и ядовитым. Змею передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды, где уже решат, что с ней делать.

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