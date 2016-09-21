Кировские школьницы попались на краже спиртных напитков

Две девочки попытались вынести в рюкзаке одного из нововятских магазинов пять бутылок дорогого алкоголя. Выбор школьниц пал на водку, коньяк и вино. Зайдя в «Светофор», они сразу отправились в винный отдел.

Этим школьницы сразу привлекли к себе внимание службы безопасности магазина. Убедившись, что на них никто не смотрит, несовершеннолетние выбрали, а затем сложили в рюкзак одной из них пять бутылок.

Девочкам дали выйти из магазина и только потом задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Школьниц обвинили в попытке кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Причем позже выяснилось, что девочки из благополучных семей, ранее ни в чем подобном замечены не были, в школе о них отзываются только положительно.

Учитывая это Нововятский районный суд вынес девочкам предупреждение и потребовал от родителей усилить контроль за своими детьми. Предположительно, школьницы попытались украсть алкоголь на спор и уже раскаялись.

Решение не вступило в законную силу.

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